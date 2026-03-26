Das Wachstum der Kreditvergabe an Haushalte blieb stabil. Die privaten Haushalte erhielten wie schon im Vormonat 3,0 Prozent mehr Kredite. Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche haben dagegen 2,9 Prozent mehr Kredite bekommen als vor einem Jahr. Die ist etwas mehr als im Januar, als die Kreditvergabe um 2,8 Prozent im Jahresvergleich gestiegen war.