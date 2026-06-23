«Positivere Nachrichten aus dem Nahen Osten haben im ​Juni dazu beigetragen, das Vertrauen der ​US-Unternehmen ein Stück weit ​wiederherzustellen», sagte der Chefvolkswirt von S&P Global Market ‌Intelligence, Chris Williamson. Dennoch bleibe das von dem Frühindikator signalisierte gesamtwirtschaftliche Wachstumstempo im Vergleich ​zur ​Phase vor Ausbruch ⁠des Nahost-Konflikts zu Jahresbeginn relativ ​verhalten. Die Wirtschaft ⁠dürfte demnach im zweiten Quartal nur ‌etwa mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von einem Prozent ‌wachsen. Zu Jahresbeginn waren es noch ​1,6 Prozent.