Die US-Wirtschaft hat im Juni einer Umfrage zufolge an ‌Schwung ⁠gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie ⁠und Dienstleister zusammen - stieg um 0,7 Punkte auf ‌52,2 Zähler, wie der Finanzdienstleister ‌S&P Global am ​Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensbefragung mitteilte. Dies ist ein Fünfmonatshoch. Das Barometer liegt damit deutlich über der Marke von 50 Zählern, ‌ab der es Wachstum signalisiert.

«Positivere Nachrichten aus dem Nahen Osten haben im ​Juni dazu beigetragen, das Vertrauen der ​US-Unternehmen ein Stück weit ​wiederherzustellen», sagte der Chefvolkswirt von S&P Global Market ‌Intelligence, Chris Williamson. Dennoch bleibe das von dem Frühindikator signalisierte gesamtwirtschaftliche Wachstumstempo im Vergleich ​zur ​Phase vor Ausbruch ⁠des Nahost-Konflikts zu Jahresbeginn relativ ​verhalten. Die Wirtschaft ⁠dürfte demnach im zweiten Quartal nur ‌etwa mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von einem Prozent ‌wachsen. Zu Jahresbeginn waren es noch ​1,6 Prozent.

(Reuters)