Die US-Wirtschaft hat im ersten Quartal an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 2,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2022 hatte es noch zu einem Plus von 2,6 Prozent gereicht.