Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bekämpft die hohe Inflation mit einer straffen geldpolitischen Linie. Nach teils kräftigen Zinserhöhungen beliess die Fed den geldpolitischen Schlüsselsatz allerdings zuletzt zwei Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. US-Notenbankchef Jerome Powell hat vor dem am 13. Dezember anstehenden letzten Zinsentscheid im Jahr eine erneute Pause signalisiert und Spekulationen über künftige geldpolitische Lockerungen eine Absage erteilt. Fed-Direktor Christopher Waller hatte jüngst eine Diskussion über eine mögliche Zinssenkung im nächsten Jahr losgetreten.