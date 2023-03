Substanzwerte haben in letzter Zeit gegenüber Wachstumswerten an Boden verloren, nachdem sie im vergangenen Jahr so stark zugelegt hatten wie seit der Dotcom-Blase im Jahr 2000 nicht mehr. Während die billigeren Aktien durch steigende Anleiherenditen und Inflation Auftrieb erhielten, beginnen die Anleger, eine restriktivere Geldpolitik einzupreisen, was der Anlagestrategie nahe des Renditegipfels die Unterstützung nehmen könnte.