Dennoch kündigte der chinesische Internetkonzern am Mittwoch an, seine Aktienrückkäufe mindestens verdoppeln zu wollen. Der Betreiber des in China populären Messenger-Dienstes WeChat steigerte den Umsatz den Angaben zufolge im vierten Quartal 2023 um sieben Prozent auf umgerechnet 19,9 Milliarden Euro.