Neue Märkte

Für den Flughafenshop-Spezialisten eröffnen sich derzeit weltweit Opportunitäten. So konnte Avolta in den letzten paar Monaten mehrere Aufträge in den USA verbuchen, unter anderem auch zwei neue Shops am JFK International Airport in New York, und die Expansion in Asien sei ebenfalls «auf Kurs». In fünf bis zehn Jahren soll die Region ihren Anteil am Gesamtumsatz 20 bis 25 Prozent steigern, so der Avolta-Chef im Oktober. Im Rahmen der «Destination 2027 Strategy» eröffnet Avolta 15 Duty-Free-Geschäfte an den fünf wichtigsten Flughäfen von Tunesien, auf die fast 80 Prozent des Flugverkehrs entfallen.