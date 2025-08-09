Schweizer Industrie muss jetzt im Ausland beziehen

Was mit dem markanten Fabrikgebäude am Ortseingang von Wädenswil passiert, sei derzeit noch offen. Das Fabrikgebäude der Noredux AG produziert weiter. Allerdings Produkte auf Basis von Kartoffel- und Maisstärke, die nicht von den Problemen rund um die Einfuhr von Weizen betroffen waren. Die Blattmann Handels AG ist derweil als Vertreterin von Nahrungsmittelzutaten ausländischer Produzenten aktiv, also auch nicht betroffen.



De Lucia bedauert die Schliessung und sieht darin auch einen Verlust für die Schweiz: «Ohne eine lokale Produktion ist ein Grossteil der Lebensmittelindustrie der Schweiz auf Importe angewiesen.» Gerade während Corona sei deutlich geworden, wie schnell internationale Lieferketten auseinanderfallen können.