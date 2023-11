Ein Sprecher des katarischen Aussenministeriums in Doha sagte am Donnerstag, der Beginn sei um 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ). Eine Liste mit Geiseln, die die Hamas im Gegenzug freilassen wolle, sei mittlerweile vereinbart und liege vor. Demnach sollen am Freitagnachmittag 13 israelische Zivilisten freikommen. Sobald die Waffenruhe greife, könne humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gebracht werden. Die Güter seien allerdings nur ein «Bruchteil» dessen, was die Menschen in dem palästinensischen Küstenstreifen benötigten. Ziel Katars sei es, dass aus der Waffenruhe eine permanente Feuerpause werde.