Keine feierliche Unterzeichnung des Abkommens in der Schweiz

Das Land hat seine Unterstützung für israelfeindliche Milizen wie die Hisbollah ​im Libanon nicht beendet. Trump rückte am Mittwoch zudem von einer seiner ursprünglichen Begründungen für den Angriff der USA und Israels auf den Iran ab. ​Er sagte vor Journalisten, es wäre «unfair», wenn Teheran keine ballistischen Raketen hätte, nachdem er zuvor geschworen hatte, diese zu ​vernichten. Zudem verteidigte Trump die vorläufige Einigung in Evian mit wirtschaftlichen Gründen. Ein längerer Krieg im Nahen Osten hätte eine weltweite Wirtschaftskatastrophe auslösen können, sagte Trump. «Ich wollte keine Wirtschaftskatastrophe erleben. Wäre das so weitergegangen, hätte das passieren können.»