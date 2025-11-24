Doch diese auf den ersten Blick gewaltige Summe relativiert sich schnell. Setzt man die jährlichen 50 Milliarden Dollar in Relation zu den Jahresumsätzen der europäischen Bauindustrie von mehr als 1,75 Billionen Dollar (Stand 2020), ergibt sich lediglich eine marginale Steigerung von etwa 3 Prozent pro Jahr. «Es ist daher unwahrscheinlich, dass europäische und Schweizer Bauunternehmen in den nächsten Jahren grösseren Rückenwind durch ein potenzielles Waffenstillstandsabkommen erfahren werden», so die defensive Einschätzung des Research-Leiters.