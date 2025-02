Seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022, also vor drei Jahren, haben die Ereignisse im osteuropäischen Land die Märkte immer wieder in Bewegung gebracht. Der Krieg führte zu einem Energiemangel und Versorgungsengpässen, während die westlichen Sanktionen Russland trafen. Nun steht ein Waffenstillstand zur Debatte.