Dem online veröffentlichten Bericht zufolge fragten die Meinungsforscher am 11. und 12. Januar 1002 Menschen, wen sie wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre und es eine «Sahra-Wagenknecht-Partei» gäbe. «Die explizite Frage nach der Wagenknecht-Partei führt zu höheren Werten für das Bündnis als ohne Erwähnung der neuen Gruppe», hiess es in dem Bericht.