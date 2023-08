"Zu dem Absturz des Embraer-Flugzeugs heute Abend in der Region Twer wurde eine Untersuchung eingeleitet", zitierte die Nachrichtenagentur Tass am Mittwochabend die Luftfahrtbehörde Rosawiatsia. "Laut der Passagierliste ist auch der Name und Nachname von Jewgeni Prigoschin unter ihnen."