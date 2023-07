Die Kämpfer der russischen Söldner-Truppe seien in ihren dauerhaften Lagern, sagte Lukaschenko. Weiterhin stehe sein Angebot, dass einige von ihnen nach ihrer Meuterei in Belarus stationiert werden könnten. Er sehe darin keine Gefahr für sein Land. Im Westen stieß die Aussicht aber auf große Besorgnis, insbesondere in den direkt an Belarus grenzenden Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland.