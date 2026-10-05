Umfragen vor der Wahl hatten Lula mit etwa drei Prozentpunkten vorn gesehen. Analysten erwarten auch eine Rally bei brasilianischen Aktien ‌und Anleihen. «Wir erwarten eine starke Rally bei brasilianischen Vermögenswerten», sagte Thierry Larose, Portfoliomanager bei Vontobel. Bolsonaro hat sich mit einer marktfreundlichen Agenda gegenüber Investoren als «gemässigtere» Version ​seines Vaters präsentiert und eine strengere Kontrolle der öffentlichen ​Ausgaben, Privatisierungen sowie Steuersenkungen in Aussicht gestellt. «Es ​bleibt abzuwarten, ob sich Flavio Bolsonaro letztendlich als finanzpolitisch verantwortungsbewusster erweisen würde als Lula in einer ‌vierten Amtszeit als Präsident», sagte Larose. «Die Märkte dürften ihm jedoch den Vertrauensvorschuss gewähren.»