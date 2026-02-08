Die 64-jährige Takaichi, die im Oktober zur Ministerpräsidentin ernannt wurde, hatte die seltene Winterwahl ausgerufen, um sich ihre populäre Politik von den Wählern bestätigen zu lassen. Mit ⁠ihrer direkten Art und ihrer Arbeitsmoral hat sie vor allem bei jüngeren Wählern an Unterstützung gewonnen. In den sozialen Medien hat sie eine als «Sanakatsu» bezeichnete Begeisterungswelle ausgelöst. Sie hat die ​Militärausgaben zur Abschreckung Chinas erhöht und eine Senkung der Mehrwertsteuer vorangetrieben, was ‌die Finanzmärkte verunsichert hat. «Wenn Takaichi einen deutlichen Sieg ‍erringt, wird sie mehr politischen Spielraum haben, um wichtige Versprechen einzulösen, darunter die Senkung der Verbrauchssteuer», sagte Seiji Inada, Geschäftsführer ​der Beratungsfirma FGS Global. «Die Märkte könnten in den folgenden Tagen reagieren, und der Yen könnte erneut unter Druck geraten.»