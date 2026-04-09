Orban erhält ungewöhnliche Rückendeckung aus Washington und Moskau

International erfährt der Amtsinhaber ungewöhnliche Rückendeckung sowohl aus Washington als auch ​aus Moskau. US-Vizepräsident JD Vance kritisierte bei einem Besuch in Budapest diese Woche eine angebliche Einmischung der EU in den Wahlkampf. ​Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte daraufhin, Wahlen seien allein Sache der Bürger. Auch der ​Kreml meldete sich zu Wort: Viele Kräfte in Europa und Brüssel wollten nicht, dass Orban erneut gewinne, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.