Das am Sonntag erstmals verbreitete Bild zeigt mutmassliche Klimaaktivisten in orangen Warnwesten auf einer Strasse einer Innenstadt am Boden sitzend. Vor ihnen stehen Fahrzeuge, zuvorderst eine Ambulanz mit Blaulicht. Die Szene gab es so nie. Sie setzt sich aus verschiedenen Fotos zusammen.