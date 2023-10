Zur Lösung des Gesundheitskostenproblems wiesen je 35 Prozent der Befragten der Mitte-Partei und der SP die höchsten Kompetenzen zu. Auf sie folgten gleichauf FDP und SVP (28 Prozent). Am besten geeignet für die Problemlösung in der Altersvorsorge hielten 39 Prozent die SP gefolgt von Mitte (37 Prozent), FDP (30 Prozent) und SVP (27 Prozent). In Migrationsfragen belegte die SVP mit 49 Prozent den ersten Platz.