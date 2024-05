Das Ergebnis dürfte die separatistische Regierung Kataloniens stark unter Druck setzen. Diese hatte 2017 ein illegales Unabhängigkeitsreferendum und eine Unabhängigkeitserklärung durchgeführt und damit die schlimmste institutionelle Krise in Spanien seit mehr als 30 Jahren ausgelöst. Am Sonntagabend erklärte der ERC-Vorsitzende Pere Aragones, der bisherige Präsident Kataloniens, seine Partei werde in die Opposition gehen und schloss eine Unterstützung der Sozialisten aus. Der politische Analyst und Historiker Joan Esculies sagte, was auch immer als nächstes passiere, die Schlagzeile des Abends sei die Eindämmung der katalanischen Separatisten: «Die Unabhängigkeitsbefürworter haben keine Ideen mehr, um die Menschen zu überzeugen oder zu mobilisieren, wie sie es früher getan haben.»