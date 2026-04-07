Die Revolutionsgarden, die das eigentliche Sagen im Iran haben, fordern zudem das Recht auf Uran-Anreicherung, den Abzug aller US-Stützpunkte aus dem Persischen Golf sowie die Kontrolle der Strasse von Hormus durch den Iran. Ein US-Beamter habe die Antwort des Irans als «maximalistisch» bezeichnet, schrieb der Reporter des US-Nachrichtenportals «Axios» Barak Ravid auf X. Es sei unklar, ob dies Fortschritte hin zu einer diplomatischen Lösung ermögliche.