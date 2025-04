Doch die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump samt möglichen Zöllen auf Jets und Bauteile halten die Airbus-Führung in Habachtstellung. Zudem erschweren Probleme bei Zulieferern den geplanten Ausbau der Flugzeugproduktion, wie der Dax-Konzern mit seiner Quartalsbilanz am Mittwochabend in Toulouse mitteilte. Die Auslieferung von Passagierjets verlagere sich daher stärker ins Spätjahr, sagte Konzernchef Guillaume Faury.