Aber würde unter Trump die Konfrontation zunehmen?

Es besteht weitgehend Einigkeit innerhalb der Republikanischen Partei, dass der Fokus stärker auf China gerichtet werden sollte und dass China als Rivale behandelt werden muss. Dies würde bedeuten, dass die USA mehr Druck auf Europa ausüben müssten, um sich von China zu distanzieren. Wenn dieser Einfluss in der US-Aussenpolitik unter Trump überwiegt, könnten wir tatsächlich eine Zweiteilung der Welt erleben. Wenn die USA beispielsweise Europa mit 20 oder 30 Prozent Einfuhrzöllen droht, sollten sie ihre Chinapolitik nicht an die der USA angleichen, , dann befindet sich Europa in einem grossen Dilemma. Es ist auch wahrscheinlich, dass eine Regierung unter Trump Einfuhrzölle auf Länder ausweiten würde, die derzeit stark von der Rivalität zwischen China und den USA profitieren, wie zum Beispiel Vietnam oder Mexiko. Diese Länder haben ihre Importe aus China stark erhöht und exportieren nun mehr in die USA. Die Waren fliessen also nicht mehr direkt von China in die USA, sondern über Drittländer.