Die Wahrscheinlichkeit dafür in den kommenden zwölf Monaten sei von 20 auf 35 Prozent gestiegen, sagten die Ökonomen der Investmentbank am Montag voraus. Sie senkten zugleich ihre Wachstumsprognose für die weltgrösste Volkswirtschaft. Demnach wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur noch um 1,5 Prozent zulegen. Zuvor war ein Plus von 2,0 Prozent veranschlagt worden.