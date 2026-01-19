Bislang hat sich die Weltwirtschaft laut IWF erstaunlich robust gezeigt. Die Wachstumsschätzung für 2026 wurde gegenüber Oktober um ​0,2 Prozentpunkte angehoben. Die US-Wirtschaft dürfte 2026 um 2,4 Prozent zulegen, 2027 dann noch um 2,0 ‌Prozent. Der Anteil der IT-Investitionen in den USA liegt auf dem höchsten Stand ‍seit 2001. Es gebe einen klaren Schwerpunkt an KI-Investitionen in den USA. Sie könnten zu einem Produktivitätssprung und damit mehr Wachstum führen. Sollten die hohen Erwartungen ​allerdings verfehlt werden, seien schmerzhafte Korrekturen an den Börsen zu erwarten.