Im Juni werde die Europäische Zentralbank (EZB) voraussichtlich bereit sein für diesen Zinsschritt, heisst es in dem Protokoll des Treffens in Frankfurt vom 10. und 11. April, das die EZB am Freitag veröffentlichte. «Es wurde als plausibel angesehen, dass der EZB-Rat in der Lage sein würde, auf der Juni-Sitzung mit einer Lockerung der geldpolitischen Restriktionen zu beginnen.» Als Bedingung wurde angeführt, dass bis dahin eingegangene zusätzliche Informationen die mittelfristigen Inflationsvoraussagen bestätigen, die in den Wirtschaftsprognosen der Notenbank-Volkswirte vom März enthalten sind.