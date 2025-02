Der Leitzins im Euroraum ist nach Ansicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf dem jetzigen Niveau womöglich keine Konjunkturbremse mehr. «Es wird zunehmend unwahrscheinlicher, dass die derzeitigen Finanzierungsbedingungen Konsum und Investitionen wesentlich bremsen», sagte Schnabel am Dienstag in London. Die Tatsache, dass das Wachstum weiterhin gedämpft bleibe, könne nicht als Beleg dafür herhalten, dass die Geldpolitik restriktiv sei. Schnabel hatte jüngst vorgeschlagen, die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) könnten eine Debatte darüber beginnen, wann sie ihren Zinssenkungskurs pausieren oder stoppen sollten. Die EZB war im Juni 2024 angesichts einer nachlassenden Inflation auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt und hat seitdem fünfmal die Zinsen gesenkt. Die Notenbank entscheidet am 6. März wieder über den Leitzins, der aktuell bei 2,75 Prozent steht.