Es gebe zwar eine gewisse Schwäche am Arbeitsmarkt, auf die die Zentralbank ein Auge haben müsse, sagte der Chef des Notenbankbezirks Chicago, Austan Goolsbee, am Montag dem Sender CNBC. Doch sehe es noch nicht nach einer Rezession aus. Zugleich müssten die Währungshüter auf die Konjunkturentwicklung achten, um nicht eine zu straffe geldpolitische Linie zu fahren: «Man sollte nur dann so restriktiv sein, wenn man glaubt, dass es eine Überhitzung geben könnte», sagte Goolsbee mit Blick auf Konjunktur und Arbeitsmarkt. Die Datenlage lasse seiner Ansicht nach aber nicht auf eine Überhitzung schliessen.