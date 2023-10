Der Unimog ist nicht das einzige Beispiel für in die Jahre gekommene Katastrophentechnologie, die im Zuge des Klimawandels eine zweite Chance erhält. Auch der Flugzeugbauer De Havilland Aircraft of Canada baut wieder die legendären amphibischen gelben Löschflugzeuge, die sogenannten «Superscooper», die Wasser in Meeren und Seen aufnehmen und, wenn es die Topographie erlaubt, direkt zur Brandstelle fliegen können. Europäische Kunden haben bereits Vorbestellungen für 22 dieser Flugzeuge aufgegeben, die vor der Feuersaison 2027 ausgeliefert werden könnten.