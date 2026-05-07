Besonders betroffen von der Unsicherheit sind Bereiche wie alternative Investments. Mitarbeiter im Private-Credit-Segment könnten laut Johnson Associates stagnierende oder nur leicht steigende Boni von bis zu 5 Prozent sehen, da der Wettbewerb hoch ist und die Renditen unter Druck stehen. «Es wird eine Bereinigung geben, bei der einige Unternehmen nicht gut abschneiden und die Kapitalbeschaffung zurückgeht», sagte Johnson. «Die Schwachen werden schrumpfen.»