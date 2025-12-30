Bei den Wall-Street-Grossbanken und den Investment-Boutiquen hat sich Optimismus durchgesetzt: Der US-Aktienmarkt werde im Jahr 2026 das vierte Jahr in Folge zulegen, was die längste Gewinnserie seit fast zwei Jahrzehnten bedeuten würde.
Es gibt zwar grosse Sorgen hinsichtlich der Risiken für den Bullenmarkt, der den S&P-500-Index seit seinem Tiefstand im Oktober 2022 um etwa 90 Prozent nach oben getrieben hat. Der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) könnte in eine Krise umschlagen. Die Konjunktur — und die Zinsentscheidungen der Federal Reserve — könnten den Erwartungen widersprechen. Und das zweite Jahr von US-Präsident Donald Trump könnte noch mehr unvorhergesehene Schocks bringen als sein erstes.
Doch nach drei Jahren, in denen der rasante Anstieg des Aktienmarktes alle pessimistischen Prognosen zur Farce machte, marschieren die Strategen der Verkaufsseite im Gleichschritt des Optimismus. Die durchschnittliche S&P-500-Jahresendprognose impliziert einen weiteren Anstieg von 9 Prozent im nächsten Jahr. Keiner der 21 von Bloomberg News befragten Prognostiker sagt einen Rückgang voraus.
«Die Dinge laufen schon so lange nach meiner Vorstellung, dass es beunruhigend ist»
«Die Pessimisten lagen einfach so lange falsch, dass die Leute diese Masche satt haben», sagte der Marktstratege und langjährige Optimist Ed Yardeni. Der Veteran erwartet, dass der S&P das nächste Jahr bei 7700 abschliessen wird — ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Aber selbst er findet den Mangel an abweichenden Meinungen etwas beunruhigend.
«Hier kommen meine Gegeninstinkte zum Vorschein: Die Dinge laufen schon so lange nach meiner Vorstellung, dass es beunruhigend ist, dass alle anderen anscheinend optimistisch geworden sind», sagte er. «Der Pessimismus ist im Moment auf dem Rückzug.»
Diese Stimmung wurde durch das volatile Marktjahr verstärkt, als die Abverkäufe Anfang 2025, ausgelöst durch die potenzielle Herausforderung von DeepSeek für US-KI-Unternehmen und Trumps chaotischen Handelskrieg, die optimistischen Ziele der Prognostiker bedrohten.
Als der S&P 500 zwischen Mitte Februar und Anfang April um fast 20 Prozent fiel und auf einen Bärenmarkt zusteuerte, kürzten die Strategen ihre Prognosen so schnell wie seit dem Corona-Crash nicht mehr — nur um sie später wieder anzuheben, als die Aktien eine der schnellsten Erholungen seit den 1950er-Jahren vollzogen.
Dies verlängerte die quälende Phase für Marktpropheten seit der Pandemie, da die Wirtschaft überraschend widerstandsfähig war — selbst nachdem Trumps Zölle auf die Globalisierung abzielten, die diese jahrzehntelang angetrieben hatte. Die massiven Investitionen in KI, die in den Bau von Rechenzentren und in leistungsstarke Computerchips flossen, trieben die fünf Tech-Giganten weiterhin an. Sie waren für fast die Hälfte des Anstiegs des S&P 500 in diesem Jahr verantwortlich.
«Es ist knifflig, weil ich denke, dass es in den vergangenen fünf Jahren, und insbesondere in diesem Jahr, eine grosse Unsicherheit gab», sagte Michael Kantrowitz, Chef- Investmentstratege bei Piper Sandler, der die Praxis, Jahresendziele für den S&P 500 zu veröffentlichen, aufgegeben hat. «Wenn viel Unsicherheit herrscht, sind Investoren sehr kurzsichtig und reagieren stark auf verschiedene Datenpunkte, und es braucht nicht viel, um die Meinung und den Konsens zu ändern.»
Sollten die Prognostiker der Wall Street im Jahr 2026 jedoch richtig liegen, steuern die Aktien auf ihre längste Serie jährlicher Gewinne seit der Zeit vor der globalen Finanzkrise zu. Die höchsten Ziele in dieser Gruppe würden, sollten sie sich materialisieren, auch das erste Mal seit der Dotcom-Blase der 1990er Jahre markieren, dass der S&P vier Jahre in Folge zweistellige Renditen verzeichnet.
Christopher Harvey, langjähriger Stratege, der dieses Jahr von Wells Fargo Securities zu CIBC Capital Markets wechselte, war einer der wenigen Prognostiker, die während der Volatilität dieses Jahres bei ihrer Einschätzung blieben — er erwartete, dass der S&P 500 das Jahr bei 7007 beenden würde — und er lag fast nicht daneben. Der Index schloss am Freitag bei etwa 6930 Zählern, nur 1 Prozent unter seiner Schätzung.
Harvey rechnet damit, dass der Referenzindex Ende 2026 bei 7450 Punkten liegen wird, was einem Anstieg von etwa 8 Prozent entspricht. Er fügte jedoch hinzu: «Viele makroökonomische Risiken werden unterschätzt.»
Dazu gehört die Möglichkeit, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen länger konstant hält, als Händler derzeit erwarten; ein Vorstoss der USA, die Zölle auf Kanada oder Mexiko zu erhöhen; oder Führungskräfte von Unternehmen, die versuchen könnten, die Gewinnerwartungen nach einer soliden Phase nach unten zu steuern.
«Das könnte die ganze Sache ins Wanken bringen», sagte er. Wie praktisch alle anderen waren auch die Analysten von JPMorgan Chase von den Turbulenzen überrascht, die die Aktienmärkte Anfang dieses Jahres erfassten. Im April, als Trumps Handelskrieg die Märkte erschütterte, gaben sie ihre positive Aussicht, mit der sie in das Jahr 2025 gestartet waren, auf. Sie wurden zu den pessimistischsten unter den von Bloomberg verfolgten Strategen und prognostizierten, dass der S&P das Jahr 2025 mit einem Minus von 12 Prozent beenden würde.
Im Juni gab die Bank ihre pessimistische Sichtweise auf und prognostizierte kleine Gewinne. Doch selbst diese Prognose erwies sich als zu konservativ, da der S&P in diesem Jahr letztendlich um fast 18 Prozent zulegte.
Für das Jahr 2026 hat JPMorgan seine vorsichtige Haltung aufgegeben und rechnet damit, dass der S&P 500 dank solider Unternehmensgewinne und niedrigerer Zinsen auf 7500 Punkte steigen wird.
Mislav Matejka, globaler und europäischer Aktienstrategiechef bei JPMorgan, sagte, der Optimismus werde auch durch widerstandsfähiges Wachstum, nachlassende Inflation und die Annahme untermauert, dass der Anstieg der KI-Aktien eine potenzielle wirtschaftliche Transformation widerspiegele — und keine Blase, die platzen wird.
«Wenn die Wirtschaft schwächer ist, als wir projizieren, muss der Aktienmarkt das nicht unbedingt negativ aufnehmen», sagte er. «Er wird sich darauf verlassen, dass die Fed die Hauptlast trägt.»
Bank-of-America-Expertin ist vorsichtig
Während es für US-Aktien im nächsten Jahr keine Weltuntergangsszenarien gibt, plädiert Savita Subramanian von der Bank of America als eine der wenigen für eine gewisse Vorsicht.
Sie sagt, die Benchmark werde im Jahr 2026 auf 7100 steigen, begrenzt durch hohe Bewertungen. Doch die Bandbreite ihrer Bullen- und Bären-Szenarien spiegelt das Ausmass der Unsicherheit wider. Sie geht davon aus, dass eine Rezession die Aktienkurse um 20 Prozent einbrechen lassen könnte. Andererseits sieht sie die Möglichkeit, dass deutlich höher als erwartete Gewinne sie um bis zu 25 Prozent steigen lassen könnten.
Aktuell scheinen Strategen sich auf eine Lektion zu besinnen, die sie in den vergangenen Jahren auf die harte Tour gelernt haben: Man sollte die Stärke des US-Aktienmarktes nicht unterschätzen.
Die Fundamentaldaten stützen diese Ansicht. Die US- Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit dem schnellsten Tempo seit zwei Jahren, gestützt durch widerstandsfähige Konsum- und Unternehmensausgaben und ruhigere Handelspolitik. Und für die amerikanische Wirtschaft wird erneut ein zweistelliges Gewinnwachstum prognostiziert.
«Nur weil sich das Jahr ändert, ändert man nicht seine Ansichten», sagte Manish Kabra, Leiter der US-Aktienstrategie bei Société Générale.
«Die Gewinnaussichten sind stark und weiten sich über den Technologiesektor hinaus aus», sagte er und verwies auch auf die Konjunkturimpulse durch die Zinssenkungen der Fed und Trumps Steuergesetz. «Das makroökonomische Umfeld ist schlichtweg solide.»
(Bloomberg/cash)