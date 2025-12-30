«Das könnte die ganze Sache ins Wanken bringen», sagte er. Wie praktisch alle anderen waren auch die Analysten von JPMorgan Chase von den Turbulenzen überrascht, die die Aktienmärkte Anfang dieses Jahres erfassten. Im April, als Trumps Handelskrieg die Märkte erschütterte, gaben sie ihre positive Aussicht, mit der sie in das Jahr 2025 gestartet waren, auf. Sie wurden zu den pessimistischsten unter den von Bloomberg verfolgten Strategen und prognostizierten, dass der S&P das Jahr 2025 mit einem Minus von 12 Prozent beenden würde.