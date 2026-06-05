Bis zur Erstnotiz, die für den ​12. Juni erwartet wird, sind zahlreiche Investorenveranstaltungen in den ganzen USA geplant. Die Bank of ​America (BofA) dekorierte die Lobby ihres Hauptquartiers mit Raketen und Raumfahrtmotiven. Das Geldhaus koordiniert die Zuteilung der SpaceX-Aktien an Privatanleger. Musk hat einen ungewöhnlich hohen Anteil von 30 Prozent für diese Gruppe ‌reserviert. Damit will er die Unterstützung durch seine Fans würdigen. Shotwell und Johnsen sollen auch bei der BofA-Veranstaltung auftreten. Die Privatkundenbank der Bank of America und Merrill Lynch haben mehr als 5000 Kunden zu Auftaktveranstaltungen eingeladen, die von dem Geldhaus ausgerichtet und per Video in die US-weiten Merrill-Niederlassungen übertragen werden.