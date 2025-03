Am Montag erholten sich diejenigen Marktsegmente am meisten, die in letzter Zeit am stärksten betroffen waren. Ein Indikator für die sogenannten «Magnificent Seven»-Aktien stieg um 3,4 Prozent. Tesla verzeichnete mit einem Anstieg von 12 Prozent den grössten Tagesgewinn seit dem 6. November, dem Tag direkt nach den Wahlen. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,8 Prozent.