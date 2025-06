Bei insgesamt wenig Bewegung waren die Vorzeichen unter den wichtigsten New Yorker Leitindizes gemischt. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 42'724 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 mit 0,04 Prozent im Plus lag und sich damit knapp über der 6.000-Punkte-Marke hielt. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stand mit 21'764 Zählern ganz nah an seinem Niveau vom Freitag.