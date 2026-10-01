Die Veränderungen bei der Walliser Kantonalbank (WKB) treten per 1. März in Kraft. Der neue CFO heisst Fabrice Constantin und ist ein «Interner», wie aus der am Donnerstag publizierten Mitteilung hervorgeht. Er leitete bis anhin die Division «Marktleistungen». Constantin folgt auf Christian Donzé, welcher im Laufe des zweiten Halbjahres 2027 in Pension gehen wird. Er war seit 2014 Mitglied der Generaldirektion und seit 2021 auch stellvertretender CEO.