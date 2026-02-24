Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verringerte sich um 7,8 Prozent auf 142,1 Millionen Franken. Unter dem Strich sank der Jahresgewinn um 5,1 Prozent auf 85,9 Millionen Franken. Es handle sich aber noch immer um das drittbeste Ergebnis der Bank, betont die WKB in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten eine Dividende in Vorjahreshöhe.