“In den USA werden wir in den kommenden Monaten womöglich eine Phase der Deflation durchleben”, sagte der CEO von Walmart, Doug McMillon, am Donnerstag bei der Erläuterung der Quartalszahlen am Donnerstag laut Bloomberg. Diese Aussage erstaunt zunächst: Denn die Preise für Lebensmittel und anderes sind bei Walmart in den USA noch immer höher als vor einem Jahr und auch im Zwei-Jahres- Vergleich stark gestiegen.