Walmart erwartet für das bis Ende Januar 2026 laufende Geschäftsjahr ein Wachstum zwischen drei und vier Prozent. Das teilt der Konzern am Donnerstag mit. Analysten hatten in einer LSEG-Umfrage mit einem Plus von vier Prozent gerechnet. Der bereinigte Gewinn soll zwischen 2,50 und 2,60 Dollar je Aktie liegen. Das liegt unter den Markterwartungen von 2,76 Dollar.