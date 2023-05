In den drei Monaten bis Ende April verdiente Walmart unter dem Strich 1,67 Milliarden US-Dollar (1,54 Mrd Euro) und damit 18,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das hohe US-Inflationsniveau und die höheren Zinsen belasten. Höhere Ausgaben trieben die Betriebskosten in die Höhe. Auch die Zinsausgaben legten deutlich zu. Walmart steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal um 7,6 Prozent auf 152,3 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen damit insgesamt.