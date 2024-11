Der Vorstand von Walmart schraubte zum dritten Mal seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Bilanzjahr in die Höhe. «In den USA stiegen die Umsätze in den Filialen, die Abholung im Geschäft wuchs schneller und die Lieferung vom Geschäft wuchs sogar noch schneller», erklärte Walmart-Chef Doug McMillon am Dienstag. Er peile daher im Gesamtjahr nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 bis 2,47 Dollar an statt wie zuletzt angekündigt 2,35 bis 2,43 Dollar.