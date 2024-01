Auch wenn ein Split am Wert des Anteils eines Aktionärs nichts ändert, reagierte das Walmart-Papier im nachbörslichen Handel positiv. Der Kurs lag zuletzt um ein Prozent über dem Schlusskurs an der Wall Street. Aus psychologischer Sicht kann ein niedriger Kurs das Interesse an einer Aktie verstärken und damit die Nachfrage erhöhen, was dann positiv auf den Kurs wirkt.