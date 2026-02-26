Die Nachrichten zu Walmart teilte die US-Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC) am Donnerstag mit. Die Behörde hatte zusammen mit elf US-Bundesstaaten in einer Klage geltend gemacht, Walmart habe Fahrer über ihre Verdienstmöglichkeiten getäuscht und ihnen Einkommensverluste von mehreren zehn Millionen Dollar verursacht.
Demnach soll der Konzern Kunden fälschlicherweise versichert haben, dass alle Trinkgelder an die Fahrer gingen. Zudem seien den Fahrern im Lieferprogramm «Spark Driver» überhöhte Grundgehälter und Trinkgeldbeträge angezeigt worden, hiess es weiter. Zusätzlich zu der Zahlung sei es Walmart künftig untersagt, die Verdienstmöglichkeiten in seinen Angeboten an die Fahrer falsch darzustellen.