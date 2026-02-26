Die Nachrichten zu Walmart teilte ‌die US-Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC) ‌am Donnerstag mit. ​Die Behörde hatte zusammen mit elf US-Bundesstaaten in einer Klage geltend gemacht, Walmart habe Fahrer über ihre Verdienstmöglichkeiten ‌getäuscht und ihnen Einkommensverluste von mehreren zehn Millionen Dollar verursacht.

Demnach soll ​der Konzern Kunden fälschlicherweise versichert haben, ​dass alle Trinkgelder ​an die Fahrer gingen. Zudem seien den ‌Fahrern im Lieferprogramm «Spark Driver» überhöhte Grundgehälter und Trinkgeldbeträge angezeigt worden, hiess es ​weiter. ​Zusätzlich zu der Zahlung ⁠sei es Walmart ​künftig untersagt, die Verdienstmöglichkeiten ⁠in seinen Angeboten an die ‌Fahrer falsch darzustellen.