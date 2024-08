Eine Platzierung der Aktien sei vollständig gezeichnet worden und habe am oberen Ende der gebotenen Spanne einen Wert von 3,74 Milliarden Dollar gehabt, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Reuters hatte zuvor unter Hinweis auf Unternehmensunterlagen berichtet, dass Walmart seine Anteile verkaufen und sich stattdessen stärker auf seine eigenen Geschäfte in der Volksrepublik fokussieren will.