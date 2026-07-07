Trump zufolge wird Walmart die Preise für ein Pfund Hackfleisch um «fast» 15 Prozent senken. Walmart selbst teilte mit, ​der Preis für eine Sorte Hackfleisch ​werde um etwa zwölf Prozent ​auf 5,94 Dollar sinken. «Dies ist eine riesige Sache für die vielen ‌Millionen Amerikaner, die klugerweise bei Walmart einkaufen, einem wahrhaft patriotischen Unternehmen, das die USA liebt», erklärte Trump.