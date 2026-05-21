An seiner im Februar erstmals veröffentlichten - an der Börse als verhalten aufgenommenen - Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 hält Walmart-Chef John Furner fest. Dabei erwartet er nun, dass im zweiten Quartal der Umsatz zu konstanten Wechselkursen mit 4 bis 5 Prozent nicht mehr ganz so stark steigen wird wie noch zu Jahresbeginn. Das operative Ergebnis soll aber im Vergleich deutlicher anziehen, hier wird ein Plus von 7 bis 10 Prozent erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte auf 0,72 bis 0,74 Dollar steigen, ein Jahr zuvor waren es noch 0,68 Dollar gewesen. Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.