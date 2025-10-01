Zudem sollen mehr als 30 weitere Inhaltsstoffe wie Konservierungsmittel, künstliche Süssstoffe und Fettersatzstoffe aus den Produkten verbannt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. «Mit diesem Schritt reagiert Walmart auf veränderte Kundenwünsche», sagte der Chef des US-Geschäfts, John Furner. Damit folgt der weltgrösste Einzelhändler dem Beispiel von Lebensmittelherstellern wie Campbell's und Conagra, die ihrerseits auf eine Initiative von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit dem Namen «Make America Healthy Again» reagieren.