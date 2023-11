In den zwölf Monaten bis Ende Januar dürfte der Umsatz nun um 5 bis 5,5 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville (US-Bundesstaat Arkansas) mit. Bislang hatte das Management rund um Konzernchef Doug McMillon an beiden Enden einen Prozentpunkt weniger auf dem Zettel. Auch beim Gewinn je Aktie (EPS) dürfte mehr herausspringen, er soll vor Sonderposten zwischen 6,40 bis 6,48 US-Dollar liegen statt bislang 6,36 bis 6,46 Dollar.