Nelson Peltz, Chef des New Yorker Hedgefonds Trian ist dafür bekannt, bei Unternehmen, an denen er beteiligt ist, auf Veränderungen zu drängen. Seines Erachtens stecke der Konzern unter anderem wegen Verlusten beim Streaming und eine fehlgeschlagene Planung bei der Neubesetzung in der Chefetage in der Krise.