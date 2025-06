Betroffen seien Angestellte in den Bereichen Film, Fernsehen und Finanzen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag. Es treffe Teams, die für TV-Marketing und -Werbung sowie für das Casting zuständig seien. Bereits 2023 hatte Disney 7000 Stellen gestrichen, um Kosten in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar zu sparen. Im März entliess der Konzern zudem knapp 200 Mitarbeiter bei Disney Entertainment Networks und ABC News Group.